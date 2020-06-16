В Мончегорске отмечена вспышка заболеваемости коронавирусом

За прошедшие сутки выявлено 26 новых случаев заражения.

В оперативном штабе пояснили, что такой рост связан с обследованием пациентов, обратившихся с симптомами ОРВИ, ранее некоторые из этих людей контактировали с инфицированными. Так же больше жителей города металлургов стали сдавать тест, чтобы выехать за пределы региона, в отпуск.

Что же касается других муниципалитетов региона, то больше всего случаев в Мурманске +30 и в Кольском районе +8. В Белокаменке по-прежнему спокойно, ни одного нового заразившегося. Недавно в рабочем поселке был снят режим ЧС.