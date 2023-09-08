В Мончегорске подключили новые тёплые остановки

Эти комплексы с подогревом созданы специально для северян. Также им доступен ряд полезных опций.

Новые остановочные комплексы, установленные в Мончегорске, в первую очередь антивандальные. Они созданы из прочных материалов, а также имеют кнопку вызова тревожных служб и камеры видеонаблюдения. Здесь каждый будет чувствовать себя в безопасности.

Максим Иванов, заместитель генерального директора Кольской ГМК по региональной политике и корпоративной политике: «Кольская ГМК является благотворителем, выделила средства по установке пилотной партии из шести тёплых и «умных» остановок в Мончегорске. Сегодня принимаем работы, скажем так, совместно с администрацией».

Скоро на остановках заработают информационные табло. Можно будет узнать время ожидания автобуса и увидеть маршрут его следования. Сейчас как раз идёт процесс их подключения.

Появление современных комплексов – часть проекта по модернизации транспортной системы Мончегорска.

Виталий Железцов, заместитель директора УЖКХ Мончегорска: «Это больше работа в сфере информационных технологий, по интеграции тех систем, которые есть в информационном табло и тех систем, которые ведутся в Министерстве транспорта региона в рамках регулирования маршрутного движения транспортных средств».

Важный момент – остановки тёплые. В них оборудованы инфракрасные обогреватели, включающиеся при понижении температуры воздуха до +5 градусов. По тому же принципу запускается освещение комплекса, как только становится темно.

Вадим Меньшенин, депутат Совета депутатов Мончегорска: «С точки зрения комфорта – великолепные остановки. Подогрев сидений и пространства внутри остановки говорит о том, что зимой жителям Мончегорска будет комфортно ожидать автобус».

При поддержке правительства региона полностью обновлен парк техники. Этим летом на основе пожеланий пассажиров в городе запустили пять автобусных маршрутов.