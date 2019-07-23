День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.07.19 19:30
В Мончегорске полицейские закрыли подпольный игровой клуб
Игорное заведение, как было установлено полицейскими, располагалось в квартире на последнем этаже жилого девятиэтажного дома. Вход в зал был оборудован железной дверью и системой видеонаблюдения. Попасть внутрь могли только хорошо знакомые работникам клуба посетители.
При силовой поддержке бойцов Росгвардии оперативникам удалось проникнуть в квартиру. Во время проверки в помещениях обнаружены и изъяты одиннадцать переносных персональных компьютеров. Вся техника направлена на экспертизу.
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