В Мончегорске полицейские закрыли подпольный игровой клуб

Игорное заведение, как было установлено полицейскими, располагалось в квартире на последнем этаже жилого девятиэтажного дома. Вход в зал был оборудован железной дверью и системой видеонаблюдения. Попасть внутрь могли только хорошо знакомые работникам клуба посетители.

При силовой поддержке бойцов Росгвардии оперативникам удалось проникнуть в квартиру. Во время проверки в помещениях обнаружены и изъяты одиннадцать переносных персональных компьютеров. Вся техника направлена на экспертизу.