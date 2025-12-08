В Мончегорске после масштабного капитального ремонта, который завершился раньше запланированного срока, открыли школу №5

Современную образовательную площадку осмотрел губернатор Андрей Чибис.

Школа имени Семенова-Тян-Шанского в Мончегорске была построена в 1983 году и давно требовала изменений. Теперь учреждение преобразилось до неузнаваемости. Первыми обновлённые классы и коридоры оценили те, для кого школа уже стала вторым домом. Их впечатления - лучшая оценка проделанной работы.

Марина Корнилова, директор школы №5 имени О.И. Семёнова-Тян-Шанского: «Сегодня надо было посмотреть на детей, как они приходили в школу. Ах классно, здорово, ярко. Вот это, наверное, самые лучшие слова благодарности для всех тех, кто принял участие в этих работах».

Юлия Благовещенская, заместитель директора по воспитательной работе школы №5 имени О.И. Семёнова-Тян-Шанского: «Мы даже не успели оглянуться, как у нас уже всё готово. Настолько это радостно. И мне, например, как человеку, который в этой школе работает, радостно вдвойне, потому что я выпускник этой школы, мне есть с чем сравнивать. Здорово, что наши дети получают такие возможности».

Работы, продлившиеся менее года, включили все необходимые работы. Здесь полностью заменены инженерные системы, обновлён фасад и кровля. Кроме того, обустроен стадион: уложено футбольное поле, есть воркаут-площадка и полоса препятствий. Появились современные кабинеты химии, биологии. Помимо обычных предметов в школе ведётся преподавание основ медицины. По окончании курсов выпускники получат свидетельства и могут работать младшими медсестрами и медбратьями.

София Денисова, ученица школы №5 имени О.И. Семёнова-Тян-Шанского: «Мы проходим практику в городской больнице. Каждую неделю мы практикуемся, например, сердечно-лёгочная реанимация, взятие крови, измерение давления».

В школе созданы и оснащены всем необходимым оборудованием классы безопасности жизнедеятельности и начальной военной подготовки. Есть новый кабинет БПЛА, где будут делиться знаниями представители центра «ВОИН».

Александр Сапре, старший инструктор-методист филиала центра «ВОИН»: «Как минимум, они здесь отрабатывают знания и навыки, обучаются. А в дальнейшем они уже смогут пойти и получить специальность».

На торжественном открытии учреждения побывал губернатор Мурманской области Андрей Чибис, который отметил, что ремонт стал возможен благодаря трёхстороннему сотрудничеству: федеральной программе модернизации, региональному плану «На Севере - Жить!» и поддержке компании «Норникель».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Взяли одну из самых больших школ города Мончегорска. Видите — всё классно, современно, ярко и очень комфортно».

Напомним, школа №5 стала одной из 14-ти в Мурманской области капитально отремонтированных в этом году. И теперь её стены готовы к новым открытиям и успехам учеников.