В Мончегорске проходит «Нордическая выставка» компании «Орсо Групп»

Это финальная недельная распродажа, которая продлиться по 9 июня включительно. На выставке представлены коллекции верхней одежды из Финляндии, Швеции и Канады. Кожаные и меховые изделия из Италии, Германии, Турции и Греции.

Найти качественную зарубежную одежду в последнее время становится всё труднее. После ухода многих компаний из России ситуация обострилась: возможностей для товарооборота стало меньше. Петербургская «OrsoGroup» воспользовалась этой ситуацией: компания выкупает остатки у закрывшихся магазинов. Чтобы минимизировать потери, ушедшие бренды отдают его в 3-4 раза дешевле розничной стоимости. Тем самым «OrsoGroup» может сохранить конечную цену на фирменную одежду на низком уровне.

Дарина, менеджер «Нордической выставки»: «Мы постоянно держим руку на пульсе и при первой возможности, как только закрываются магазины, мы выкупаем этот товарный остаток. До этого мы приезжали, когда закрывался финский магазин «Лапандия», потом «Скандия», сейчас мы распродаем товарный остаток с магазина «Норвэй», а также с маленьких магазинов, которым не повезло в первую очередь».

Виталий, менеджер «Нордической выставки»: «Представляю вашему вниманию кожаные модели от компании «Санши». Данные модели выполнены из натуральной телячьей кожи, обработаны полифит-маслами. Идеально подходит на демисезон – весна, осень и на лето. Из преимуществ у данной модели — затяжной пояс на кунисках, его можно подтянуть. Цветовая палитра представлена в разных цветах».

Валентин, покупатель: «Да, замечательный магазин. Мы уже не в первый раз здесь, уже приобретали здесь куртки».

- Как качество курток?

- Качество очень хорошее.

Только по 9 июня включительно «Нордическая выставка» ждёт гостей с 10 до 20 часов. Коллекции брендовой верхней одежды будут представлены со скидками до 70% в Мончегорске на Центральной площади в торговом доме «Дружба» по адресу: проспект Металлургов, 34 (цокольный этаж, ориентир - воздушные шары).

На правах рекламы.