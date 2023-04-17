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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.04.23 19:30

В Мончегорске провели Чемпионат России по лыжным гонкам на дистанции 70 километров среди мужчин

Спортсмены преодолевали дистанцию свободным стилем.

Чемпионат России по лыжным гонкам среди мужчин в Мончегорске проводят уже 15 лет. Преодолеть дистанцию в 70 км на время под силу только профессиональным спортсменам. К этому они готовятся весь сезон и приезжают в город металлургов, чтобы проверить свои силы.

В этом году на старт вышли 67 лучших лыжников страны.

Ультрамарафон стартует на трассе, подготовленной по международным стандартам, и всё благодаря поддержке градообразующего предприятия - «Кольской ГМК».

Ольга Островецкая, и.о. главы города Мончегорска: «Это всегда тяжёлое испытание, потому что трасса должна соответствовать международным стандартам. Организационных моментов очень много. Работа была проделана большая. Спасибо администрации Мончегорска, Федерации по лыжным гонкам, правительству Мурманской области, а генеральному спонсору - Кольской ГМК отдельное спасибо. Они как никто заинтересованы в этом. Они развивают лыжный спорт не только на территории города, но и региона».

Поддержать любимых лыжников пришли сотни людей. Все они заряжены спортивным духом и позитивом. К радости каждого участника и болельщика погода баловала теплом.

Анна Железкина, болельщица: «Мы каждый год ходим на такое мероприятие. Болеем за мурманского спортсмена Александра Гребенько, за мончегорца Андрея Зародова. Прекрасная погода, прекрасная лыжня, погода отличная. Спасибо организаторам».

Валентина Шарапова, болельщица: «Всегда болеем за наших российских спортсменов, кричим. У нас специальное место есть – камень. Мы располагаемся и по списку выкрикиваем каждое имя спортсмена. Поднимаем заряд бодрости им и сами на эмоциях».

Виктория Овчинникова, болельщица: «Тут столько эмоций положительных. Я сама катаюсь чуть-чуть. Мне здесь нравится, супер. Заряжает, перезагрузка полностью. Желаю всем побывать здесь. И всегда погода классная».

Дмитрий Мордовин, болельщик: «Радуемся за тех ребят, которые приехали сюда и поддерживаем. Это самое главное».

Анастасия Мордовина, болельщица: «Все наши, за всех душа рвет. Все молодцы, ребята здоровские, круто и классно. Атмосфера здоровская, погода тоже, настроение отличное».

Каждое появление лыжников сопровождалось поддержкой болельщиков. Но самые яркие эмоции были на финише гонки, когда на стадионе появились два участника, которые практически вровень мчались к победе. С рекордным временем в 2 часа 34 минуты и 55 секунд гонку выиграл двукратный чемпион мира, чемпион Олимпийских игр Сергей Устюгов.

Сергей Устюгов, чемпион лыжного марафона в Мончегорске: «Я думал, что не попаду даже в десятку. Последний круг уже шёл на деревянных ногах. Финишный подъём, когда отрабатывал, понимал, что на спуске могу просто свалиться, потому что ноги уже не держали. В целом я доволен, победить на 70-километровой гонке - эта победа у меня первая. Сегодня были живые коридоры. Я так скучал по живым коридорам. Сегодня я получил колоссальные эмоции. Мончегорск - спасибо за такие эмоции!».

Сергей признался, что победить удалось, правильно рассчитав силы, питание и ещё, благодаря соперникам.

Второе место с минимальным отрывом занял представитель Москвы Дмитрий Кондрашов. В этой гонке он участвовал в седьмой раз.

Дмитрий Кондрашов, серебряный призёр лыжного марафона в Мончегорске: «Такому сопернику, как Сергей Устюгов, необидно проиграть. Старался думать на последнем круге, как избавиться от него, но все попытки были тщетны. Раздергивать было бесполезно, он сильный спринтер. Кормить темпом – сил не оставалось ни у него, ни у меня. Поэтому я ждал его рывка, чтобы поддержать насколько это возможно, на финиш выкатился вторым».

Третье место в ультрамарафоне занял Сергей Волков из Татарстана. Он проиграл победителю 47 секунд.

По результатам гонки лучшим из лыжников Мурманской области стал Александр Гребенько, занявший 9-е место.

Вадим Меньшенин, старший менеджер производственного департамента Кольской ГМК, депутат Совета депутатов Мончегорска: «Спортсмены просто в восторге. Я разговаривал с ними вчера и позавчера, когда они готовили лыжи, проходили по трассе, подготавливались. Все говорили, что трасса подготовлена великолепно. И скольжение великолепное. И те результаты, которые спортсмены показали, говорят о том, что весь оргкомитет отработал на 150%».

Завершился чемпионат России в Мончегорске концертом с участием местных коллективов самодеятельности и награждением чемпионов.

Победитель получил 280 тысяч рублей призовых от Кольской ГМК и впервые 150 тысяч от Федерации лыжных гонок России. Награды также получили все лыжники, попавшие в 30-ку лучших.

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