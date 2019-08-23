В Мончегорске пройдёт литературный фестиваль «Табуретка»

Четвертый международный фестиваль «Табуретка» приглашает всех желающих окунуться в мир поэзии. В этом году он пройдёт под памятной для Мурманской области датой – 75-летия Петсамо-Киркенесской операции.

24 августа в 12 часов на главной сцене Городского парка имени Бровцева в Мончегорске состоится торжественное открытие литературного праздника.

Гостей ждут уже полюбившийся мероприятия: «Парад литературных героев», «Живые шахматы», «Чаепитие Алисы» и многие другие.

Эпицентром события станет самая высокая табуретка, у которой прозвучат стихи российских и зарубежных поэтов. А в Городском центре культуры состоится творческая встреча со знаменитой «кавказской пленницей», покорившей миллионы зрителей – Натальей Варлей. У поклонников актрисы, которая родилась и долгое время прожила в Мурманске, будет возможность познакомиться с её литературным творчеством, задать вопросы, услышать истории из жизни от первого лица и получить автограф.