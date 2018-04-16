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День за днём с «Арктик-ТВ»16.04.18 19:30

В Мончегорске с успехом прошел форум социальных технологий «Город - это мы!»

Как сделать свой город ярким во время разных событий и обеспечить его развитой инфраструктурой? Ответ на эти и многие другие вопросы  знают эксперты и участники форума социальных технологий. В Мончегорске  компания «Норникель» и Кольская ГМК организовали встречу граждан, неравнодушных к реализации проектов развития городской среды.

Третий год подряд в Мурманской области по инициативе компании «Норникель» совместно с администрацией Мончегорска и Печенгского района проходит Форум социальных технологий, который  является частью благотворительной программы «Мир новых возможностей». Вместе с приглашенными экспертами активные северяне обсуждают значимые для жизни городов события и практики, делятся опытом и эффективными социальными технологиями.

«Это то, как мы чувствуем среду, в которой мы живём, как мы её понимаем, как мы мыслим  о ней, - комментирует Антон Косолапов, начальник Управления региональных проектов КГМК. - Сегодня мы с вами поговорим о том, в чём изюминка тех городов, в которых вы живёте, где мы работаем. В чём заключается образ будущего этих городов, какие необходимы общественные пространства для того, чтобы идти к этому будущему, какие есть возможности для персонального личного развития в тех городах, в которых мы живём с вами. Надо понимать, что мы можем быть полезны нашим городам».

Мончегорский  городской центр культуры «ломится» от разнообразия площадок по интересам. Одной из таких стал тренинг по созданию стикеров. Специально для этого в город металлургов приехала художница из норвежского города Берген. Свой мастер-класс она назвала «Искусство в общественном пространстве. «Мы создали копию нашего пространства культуры-бинго в Мончегорске», - рассказывает Маргрете Колстад Брекке, художница (Норвегия).

Тему искусства поддержал и приглашенный на форум известный мурманский коллектив барабанщиков «Драм. Там. Там». По просьбе организаторов они придумали новую композицию и назвали её «Сердце Мончегорска».

Дмитрий Староверов, глава города Мончегорска, открыл форум. А это значит, что самое время начать работу над разработкой проектов по благоустройству общественных пространств. В этом году организаторы помимо экспертов из других городов страны пригласили и своих земляков, наиболее известных среди мончегорцев. Это писатель Андрей Буторин и блогер Артём Баглай.

«В юности, где-то в конце 70-х годов, начале 80-х, у меня была книжечка, называлась она «Жемчужина в ладонях Лапландии». Но эта книжка была посвящена озеру Имандра.  – делится своими воспоминаниями Андрей Буторин, писатель, житель Мончегорска. - Если бы я, допустим, стал  говорить своим знакомым, я бы это отнёс не к озеру Имандра, а к своему родному городу. Я бы так и сказала: «Вот представьте себе, ладони, это сопки, а между ними красивый-красивый город - жемчужина, вот это Мончегорск».

В числе приглашенных экспертов был и Алексей Шипулин, основатель аналитического сервиса «Адрес». Вместе со своей командой он провёл анализ упоминаний  Мончегорска в социальных сетях. «Результаты исследования показали, что при упоминании Мончегорска у жителей в большей степени возникают положительные ассоциации. Но и без отрицательного не обошлось. На основе полученных данных, оказалось, что Мончегорск чаще всего ассоциируется с природой и спортом. К негативным пользователи социальных сетей относят то, что в городе очень ветрено и серо.

- Я надеюсь, что, работая с молодёжью, администрация города, а, может быть, актив города самостоятельно сможет добавить какой-то новый вид досуга для города, - говорит Алексей Шипулин, основатель аналитического сервиса «Адрес» (г.Москва). - Мне не нравится слово «развлекаться», это, скорее всего, про то, как можно проводить свободное время: грустно или весело. А главное  - интересно!

Форум построен таким образом, что тематические площадки были интересны не только молодёжи и старшему поколению, но и детям. Для самых маленьких форумчан организовали площадку «Разбери и вникни».

- Только на таких акциях ребёнок может сломать, разобрать, посмотреть, что находится внутри, докопаться до сути вещи, - поясняет Наталья Трещёва, директор «ФабЛаб» (г.Мончегорск). – А это дорогая техника, а мы предоставляем возможность  ребятишкам посмотреть, что в ней внутри, например, телефона, компьютера. И заодно этот и творчество, так как из запчастей можно создать какой-то творческий персонаж, «ФабЛабик», как мы его назвали.

Также ребята смогли самостоятельно создать игрушку, объемное изображение при помощи 3Д-ручки.

А в панорамном зале была развернута площадка, где приглашенные специалисты рассказывали о своём опыте в организации и реализации социальных проектов и предлагали интересные подходы в развитии города. Эти лекции дали возможность более детально, продолжительно и разносторонне провести диалог с экспертами форума. «Очень понравилась тематика форума. Мы здесь со вчерашнего дня трудимся, - делится своими впечатлениями Юлия Шатаева, участница форума. - Вчера был киноклуб, сегодня очень интересная  тема: «Организация городских событий». Мы из города Полярные Зори, поэтому мы решили, таким образом комуницировать с жителями Мончегорска, чтобы перенять положительный опыт и применить его у себя».

На протяжении двух дней гости-эксперты рассказывали участникам форума о возможностях реализации крупных интересных проектов в городе. Многое из сказанного горожане взяли на вооружение и планируют в дальнейшем развивать эти идеи. 

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