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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.08.26 19:30

В Мончегорске состоялась юбилейная «Табуретка» - визитная карточка города металлургов и самый запоминающийся летний фестиваль

Летящие киты, уличный театр, саамские забавы, традиционные северные убранства, много песен и танцев. Когда попадаешь на такой фестиваль, глаза разбегаются, так много здесь активностей и мастер-классов.

Творческий фестиваль «Табуретка» - знаковое событие для Мончегорска и области. Каждый год в этот день население в городе заметно увеличивается, ведь ради того, чтобы побывать на «Табуретке», люди приезжают отовсюду.

Мария Дружинина, участник фестиваля «Табуретка»: «Признаюсь, я в восторге, мне здесь очень нравится. Я с радостью приеду и в следующем году. Тут очень все красочно и весело - по мне!»

Фестиваль собрал и «поставил на табуретку» многие города региона. Ковдор, Ловозеро, Кировск, Североморск, Кандалакша, Полярные Зори, Апатиты. В каждом шатре своя история и интересные мастер-классы. Например, на творческой площадке гостей из Кировска можно было больше узнать о минералах, которые добывают на Хибинских месторождениях и даже сделать картину из разноцветной крошки.

Сергей Щербаков, заместитель генерального директора, главный инженер Кольской ГМК: «Фестиваль «Табуретка» – это та площадка, которая позволяет ремесленникам, поэтам, художникам собраться в одном месте, обменяться своим видением, своими успехами, поделиться своими талантами, отдать это горожанам нашего города».

В этом году заглавной темой стала концепция органов чувств. «Табуретка» объединила театр, музыку, литературу, современное искусство и другие направления творчества.

Гости фестиваля пробовали всё на вкус, учились создавать ароматы, открывали для себя новые звучания и творили свои милые, запоминающиеся, тёплые и красочные произведения искусства.

Андрей Рудаков, глава города Мончегорска: «А зарождалось всё в парке, когда с большой табуретки люди читали стихи. Это переросло в огромный праздник, огромный фестиваль «Табуретка». Сегодня мы празднуем десятилетие, юбилейная дата. У нас сегодня принимают участие представители 17 муниципалитетов. Здесь 13 локаций, которые можно посмотреть, пообщаться и обменяться опытом. Сегодня, как я сказал, никаких технарей. Сегодня день искусства, и мы должны почувствовать, посмотреть, послушать, наши органы чувств должны работать в полной мере».

Каждый участник фестиваля смог запечатлеть своё творчество на легендарном явлении архитектуры – панельке. А в шатре «ДоброЦентра» волонтёры создавали брелоки из пластиковых крышек. К слову, такой сувенир тоже получает маркировку, которая говорит о том, что его снова можно переработать.

- Удивительный агрегат у вас. Расскажите, как это работает, что вы здесь делаете?

Евгения Хитрова, руководитель «Добро.Центра» в Полярных Зорях: «У нас есть велошредер, благодаря которому мы можем измельчать пластиковые крышки с маркировкой 2 и 5 в крошку, которая называется флексом. После этого мы её перемещаем в термопресс, в котором, благодаря алюминиевым формам, выдавливаем и получаем брелоки.

А вот оленегорцы привезли на фестиваль «Табуретка» своего Морозко. Культовый персонаж из сказки Александра Роу, снятой в Оленегорске, фотографировался с гостями и рассказывал о истории города.

Морозко: «Сегодня мы представляем и его промышленную историю, и историю сказочную».

1 августа в Мончегорске на площади было весело с утра и до самого вечера. А в заключении праздника зарядил позитивом и добром с главной сцены Антоха МС. Певец пообщался со зрителями, исполнил всеми любимые композиции и сыграл на трубе.

Десятый фестиваль «Табуретка», как всегда, стал ярким событием северного лета.

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