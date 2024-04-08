В Мончегорске состоялись корпоративные соревнования семей работников Кольского дивизиона «Норникеля»

На старт вышли 14 команд из Мончегорска и Печенгского округа.

На стадионе города металлургов соревновались как завсегдатаи соревнований, так и новички, которые впервые решили попробовать свои силы в командном забеге.

Максим Иванов, заместитель генерального директора КГМК по региональной политике и корпоративным проектам – директор департамента: «Для нас это уже не первый раз. Седьмой раз мы проводим «Полярную олимпиаду» Это, на мой взгляд, показатель того, что «Норильский никель» в спорте! У нас постоянно большое количество участников, семей, которые готовы и зимой, и летом соревноваться».

Семья Дьячкиных впервые решилась испытать себя на семейной олимпиаде. К соревнованиям особо не готовились и даже не знали, какая полоса препятствий их ждёт.

Оксана Дьячкина, участница «Полярной олимпиады»: «Классно! Казалось сначала, что очень легко, но тяжело! «.

Семья Дьячкиных, участники «Полярной олимпиады». «Нормально!».

Тяжело было тебе?

– Нет.

- Нет?

- Потому что папа с мамой тащили его!

В забегах участвовали 14 семей. Все испытания до последнего держались в тайне.

Елена Живова, главный судья соревнований «Полярная олимпиада»: «Соревнования эти традиционные, мы проводим их не первый год. Единственное, что площадка в этом году, я считаю, замечательно выбрана, потому что мы заранее готовились, искали место проведения. Нашли идеальное место. Соревнования проходят в четыре этапа, по окончанию выступления на каждом этапе время - результаты семей суммируются, таким образом, определяется победитель «Полярной олимпиады».

Командные соревнования состояли из четырёх эстафет: «Биатлончик», «Дружная семейка», «Покатушки», «Футхокки». Также участники боролись за звание сильнейших в 4-х номинациях: «Лучшая мама», «Лучший папа», «Самый сильный ребёнок» и «За волю к победе». К ней же команд подталкивали и группы поддержки.

Татьяна Сверчкова, группа поддержки: «Они участвуют каждый год во всех соревнованиях: «Мама, папа, я», «Полярная олимпиада». Они везде, даже в Сочи ездили. Мы, конечно, не каждый год, но тоже пару раз участвовали, так как у нас по возрасту не подошли дети. А так постоянно: они участвуют, а мы болеем!».

- Сверчковы, вперед! Победа вас ждёт!

Группа поддержки болеет за многодетную семью Сверчковых, которая на протяжении 6 лет участвует во всех спортивных соревнованиях градообразующего предприятия и даже выступала за Кольскую ГМК на корпоративных соревнованиях в Сочи.

Семья Сверчковых, участники «Полярной олимпиады»: «Выступали в Сочи два раза, третье место занимали, второе место занимали. Все достойные были. Там посложнее. На жаре, конечно, тяжеловато было, но ничего, мы справились. Когда температура плюс, а ты бегаешь на корте, солнце жарит, то это конечно испытание».

Кроме самих соревнований участников и гостей мончегорской «Полярной олимпиады» ждали развлечения для детей - дартс, мишени и рогатка со «злыми птицами» вместо снарядов в реальную величину. А полученные за успехи в играх жетоны можно было обменять на чай, еду или мерч.

По итогам «Полярной олимпиады – 2024» первое место заняла семья Пушкаревых, второе место – семья Сударчиковых, а третье досталось семье Дьячкиных.