В Мончегорске состоялся чемпионат России по лыжным гонкам на 70 километров классическим стилем среди мужчин

Мончегорск в ожидании главного спортивного события этой весны - лыжной гонки на 70 километров, чемпионата России среди мужчин. В этот раз на мончегорской лыжне выступит созвездие российских спортсменов. Среди них участники и призёры Олимпийских игр.

Один из них – трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, главный претендент на победу. На него и будут равняться все остальные. Перед стартом спортсменам готовят лыжи. Ошибёшься в смазке – хорошего результата не видать. А вот что точно не подкачает, так это трасса. Её организаторы начали готовить заранее.

Владимир Швец, главный судья чемпионата России по лыжным гонкам: «Трасса сертифицированная, она прошла у нас гомологацию, получила сертификат о том, что на ней можно провести данное мероприятие. Она соответствует всем размерам. Заявилось у нас 24 субъекта российской федерации, сюда приехали спортсмены со всей Российской Федерации. Вышли на старт 71 человек».

Трасса сложнейшая - 7 кругов по 10 километров. К обеспечению соревнований привлекли волонтёров, на трассе дежурят врачи скорой помощи и МЧС.

Муликова Жанна, Гришаева Жанна, волонтёры компании «Норникель»: «Сегодня мы раздавали протоколы при входе, погремушки, дудочки, чтобы болельщики болели. Следим, когда бегут лыжники, чтобы никто не заходил на трассу».

Добровольцы поддерживают и атмосферу праздника у зрителей. Ведь для одних марафон – испытание человеческих возможностей, для других – зрелищное событие, которого ждут целый год.

И вот настал момент, которого ждали все зрители – окончание 70-километровой гонки. Первым финишную черту пересёк фаворит соревнований, трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов.

Через шесть секунд после Большунова финишировал Илья Семиков из Республики Коми. Бронзовым призёром марафона стал Андрей Ларьков. Он проиграл победителю полторы минуты.

Виктор Садчиков, глава администрации Мончегорска: «Судя по реакции гостей, спортсменов, праздник удался. Кольская компания вложила много средств и усилий, помогали организовывать всё это. Делали всё вместе: со спорткомитетом, с городом. Трудно, но мы подготовились и праздник прошёл хорошо».

Завершились соревнования церемонней награждения. Денежные призы и памятные подарки получили спортсмены, занявшие места с первого по десятое.

Владимир Четвертиновский, директор департамента административного управления Кольской ГМК: «Компания оказывает большую поддержку и поддерживает не только лыжные гонки, но и все остальные виды спорта».

Спортсменам из топ-30 вручили цветы, дипломы и подарки. Общий призовой фонд, который предоставила Кольская ГМК, составил 1 миллион 195 тысяч рублей.