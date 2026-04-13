В Мончегорске состоялся чемпионат России по лыжным гонкам среди мужчин на 70 километров

В этом году за награды боролись 44 спортсмена из 26 регионов страны.

Прозвучал стартовый выстрел, и спортсмены отправились на дистанцию. Первые километры они бегут все вместе, идёт постоянная смена лидеров.

Ежегодным Первенством России завершается лыжный сезон 2026 года. И хотя в этом году погодные условия были непредсказуемыми, чемпионат всё же состоялся.

Внезапное потепление стало вызовом. Ещё месяц назад состояние трассы оставляло желать лучшего, но благодаря оперативной и слаженной работе организаторов лыжню удалось сохранить.

Владимир Швец, главный судья соревнований: «Сюда завезли около 200 машин, высыпали чистый снег. Его брали со стадиона, поэтому стадион готов к проведению соревнований, трасса в хорошем состоянии, даже сейчас. Если на стадионе чувствуется, что снежок подсел, то трасса ледяная».

Лыжников по дистанции активно поддерживают болельщики. Большинство из них приходят сюда ежегодно, но перед этим основательно подготовившись.

- Дудки, трещотки, всё есть. Стартовый протокол распечатываем, кричим, поддерживаем и наших мурманчан, и Александра Большунова.

- Я здесь живу уже давно, с 1977 года, регулярно хожу. Здесь женские чемпионаты были, потом стали мужские на 70 км. Если я в городе, то не пропускаю такие старты.

Некоторые болельщики пришли на спортивный праздник по традиции семьями.

- Поддержать спортсменов надо, потому что, может быть, отчасти им это силы придаст. С нашей поддержкой и бежать им будет веселее.

На протяжении многих лет Чемпионат России поддерживают компания «Норникель» и Кольская ГМК.

Максим Иванов, заместитель генерального директора Кольской ГМК по взаимодействию с органами власти, депутат Мурманской областной Думы: «Для нас это уже традиция, это праздник для наших работников, жителей Мончегорска, жителей Мурманской области. Это триумф спортивного духа, так как 70 километров даже на Олимпиаде не бегут, а у нас в России бегут!».

В такой напряженной борьбе время пролетело незаметно. И вот к финишу приближается тройка лидеров, среди которых прославленные Александр Большунов, Алексей Червоткин и Илья Семиков.

И вновь первое место берёт Александр Большунов. Время прохождения дистанции им составляет 2 часа 52 минуты.

Александр Большунов, трёхкратный олимпийский чемпион, победитель Чемпионата России по лыжным гонкам: «Это непростая гонка, она проходит в рамках чемпионата России. Это престижная гонка, поэтому с большим желанием сюда приехал».

В десятку сильнейших попали и два представителя Мурманской области. Шестое место занял Максим Зубцов, а восьмым финишную черту пересёк Александр Гребенько.

Александр Гребенько, российский лыжник, призёр Чемпионата России по лыжным гонкам: «Спасибо большое за поддержку городу Мончегорску, болельщикам, всем, кто приехал из области. Это ощущалось по всей трассе, хотелось порадовать, надеюсь, что это получилось с Максом Зубцовым.

На пьедестале - десятка лучших. Каждый из них достойно прошёл трассу от начала и до конца, заслужив награды и всеобщее признание.