В Мончегорске состоялся финал открытого фестиваля театрального искусства «Антифриз»

Мероприятие проходит в рамках регионального молодёжного фестиваля «ТРАССА». Организаторы распределили призы в нескольких номинациях. Как это происходило, мы покажем в нашей рубрике «Без слов».

Напоминаем, что уже совсем скоро состоится полномасштабный гала-концерт X Мурманского открытого регионального фестиваля поддержки и развития молодёжного творчества «ТРАССА». Он пройдет 28 октября в Кольском районном Центре культуры.