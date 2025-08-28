В Мончегорске состоялся первый этап спартакиады МЧС России по плаванию

В ней приняли участие 8 команд Ленинградской, Архангельской, Вологодской, Псковской, Мурманской областей, Санкт‑Петербурга, республик Коми и Карелия.

Все участники должны были продемонстрировать быстроту и выносливость на дистанции 100 метров вольным стилем и в смешанной эстафете 4 х 50 метров.

Мужчины участвовали в трёх возрастных группах, женщины – в двух. Победителей определяли в личном и командном зачётах.

Общекомандное «золото» взяла сборная из Санкт-Петербурга.