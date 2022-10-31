В Мончегорске торжественно открыли стелу «Город трудовой доблести»

Вертикальная плита монумента высотой 11,5 метра выполнена из литых бронзовых панелей. На самом памятнике и трёх пилонах воспроизведены фрагменты архивных фотографий, отражающих подвиг мончегорцев в годы Великой Отечественной войны. В торжественном событии принял участие и глава региона.

Ещё в 2020 году жители Мончегорска собрали более 7000 подписей в поддержку инициативы о присвоении почётного звания городу и увековечении трудового подвига его горожан. 10 сентября 2021 года Президент РФ эту инициативу поддержал.

Открытие стелы «Город трудовой доблести» - это знаковое событие для всего региона. На самом монументе и трёх пилонах воспроизведены фрагменты архивных фотографий, отражающих подвиг мончегорцев в годы войны. Работал над композицией памятника московский скульптор.

Денис Стритович, скульптор из Москвы: «Все лица, которые здесь изображены, которые связаны с этим городом, они воплощены в никеле, в этом материале, который собственно использовался, потому что он вечный, он не пожухнет, он свой благородный блеск сохранит через десятилетия».

Вертикальная плита монумента высотой 11,5 метра выполнена из литых бронзовых панелей с напылением никеля гальваническим методом. Стела установлена на пересечении пешеходной части улицы Стахановской с аллеей имени Игоря Ермакова, где ещё летом было проведено комплексное благоустройство. Торжественная церемония открытия стелы завершилась традиционным возложением цветов.