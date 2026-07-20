В Мончегорске торжественно отметили День металлурга

Большой праздник охватил центр и крупные площадки города. А лучшие работники градообразующего предприятия в этот день получили государственные и региональные награды.

На горнодобывающем предприятии в Мончегорске трудятся около 11 тысяч человек. Это сильные, отважные и трудолюбивые люди, которые ответственно подходят к своей работе. Развитие промышленности и внедрение новых технологий укрепляют статус города - одного из ключевых промышленных центров региона.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Спасибо вам огромное за ваш труд, он не только важен для экономики Мурманской области, но и для всей нашей страны. То, что вы делаете, это вопрос стратегической безопасности нашей Родины. Делайте это профессионально, мужественно, чётко, по-настоящему. Люди с сильным характером, поклон вам низкий, с праздником, так держать! С днём металлурга! Ура!».

Губернатор подчеркнул, что в Мончегорске успешно реализуют проекты по благоустройству: уже обновлены объекты здравоохранения, отремонтированы многоквартирные дома, установлены детские площадки, построены футбольный манеж и ледовая арена.

Празднование Дня металлурга в Мончегорске провели на площади Революции. Для гостей работали интерактивные площадки с турнирами, мастер-классами, конкурсами и семейными активностями, а также фудкорт. Состоялись соревнования «Пожарная тяга» и показательные выступления спасателей. На главной сцене выступили группа «Жуки» и певица Ёлка.

Артистка призналась, что впечатлена городом и считает его красивым и уютным.

Ёлка, певица: «Этими песнями сегодня с огромным удовольствием я буду поздравлять вас с Днём металлурга. Сегодня мы встретились именно по этому поводу с вами».

Концерт стал одним из самых ярких событий праздника. Жители оставили десятки положительных отзывов в соцсетях, отметив добрую и светлую атмосферу выступления артистов.