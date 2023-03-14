В Мончегорске зарождается комедийная культура! Этому поспособствовал проект «Школа стендапа»

Участники проекта со всего региона имели возможность научиться азам юмора и выступить со своим монологом перед гостями.

В Мончегорске завершился социально-образовательный проект «Школа стендапа», организатором которого выступило Агентство развития Мончегорска. В рамках проекта, желающие со всей области могли бесплатно научиться комедийному жанру у известных наставников.

Регина Потехина, руководитель направления «Социально-культурная сфера» АРМ: «У нас выпускной концерт «Школы стендапа». Для нас это очень волнительно, потому что мы максимально погрузили участников в рабочие процессы. Обычно так и происходит на концертах. Нам очень приятно и радостно от того, что жители города откликнулись и поддержали - сегодня полный зал в кафе. Для нас очень важно, чтобы этот проект нашёл своё продолжение. Я искренне верю, надеюсь, что в Мончегорске будет собственное стендап движение».

В течение 10 занятий ребята под руководством Виталия Щанникова и Амбарцума Симонянца изучали сценическую речь, актёрское мастерство, теорию юмора, а также готовили свой юмористический монолог.

Виталий Щанников, актёр, стендап-комик: «Сегодня большой праздник. Мы шли к этому мероприятию десять дней, очень плотных дней, активных, мозговых. Мы придумывали шутки, мы вытаскивали из себя всё самое смешное. Сегодня мы это приставим зрителям».

Амбарцум Симонянц, актёр, стендап-комик: «Дела у ребят идут отлично. Они, конечно, очень волнуются, нервничают, готовятся. Финальные минуты начались перед их концертом, но наша серия прогонов перед концертом показала, что они готовы. Тексты написаны, шутки очень смешные. Ребята готовы выходить и смешить людей».

Несмотря на внутреннее волнение артистов, на сцене они выглядели уверенно. Шутки звучали органично и вызывали громкий смех у гостей.

Новоиспеченные стендап-комики рады выступать на большой сцене, ведь для некоторых это не просто уникальный опыт, но и возможность через творчество привлечь внимание общества к трепетным темам.

Яна Величко, ученица «Школы стендапа»: «Стендап для меня - это разобраться в себе, посмотреть на парадоксы жизни. Когда ты видишь парадоксы, то тебе становится легче жить. Конечно, хотелось обратить внимание на проблемы инвалидов. Всё-таки эта тема достаточно щепетильная, а через юмор можно донести вещи, которые будут понятны обычным людям».

Организаторам важно, чтобы комедийная культура развивалась в Мончегорске, поэтому они планируют и дальше поддерживать творческую активность горожан.