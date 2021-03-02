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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.03.21 19:30

В Мончегорске завершило работу плавильное отделение металлургического цеха

Съёмочной группе «Арктик-ТВ» удалось запечатлеть историческое событие - последнюю плавку меди на Кольской ГМК.

Металлургический цех готовится к остановке. Последний раз горят печи, дымят заводские трубы и разливаются медные аноды. С 1979 года цех работал непрерывно. За почти 42 года он выпустил более 3-х млн тонн анодной и около 2,5 млн тонн катодной меди. До последнего момента металлурги не только работали, но участвовали и побеждали в различных профессиональных соревнованиях.

Юрий Чадромцев, плавильщик Кольской ГМК, г. Мончегорск: «Проводился конкурс по инициативе, по-моему, генерального директора и начальника цеха: начать розлив и пять стеллажей сдать за короткое время, так же ответить на технологические вопросы. Наша смена заняла в этом конкурсе первое место».

Профессионалы своего дела на работе, но кто они за её пределами? Василий Петров на комбинате с 1993 года, пошёл по стопам деда, после закрытия цеха уходить не собирается, слишком уж привязался к производству. Несмотря на нелегкий труд, ему удаётся совмещать работу со спортом.

Василий Петров, плавильщик 6 разряда Кольской ГМК, г. Мончегорск: «Хоккеем занимаюсь, вот ездили мы год, два года назад в Москву на корпоратив, играли в хоккей с шайбой, между нашими площадками: с Норильска народ приезжал, даже с Финляндии была команда».

Закрытие металлургического цеха затронет около 700 работников. Однако все желающие остаться работать в компании получат возможность переобучения, помощь при возможном переезде, сохранение достигнутого уровня заработной платы. Работникам, решившим уйти на заслуженный отдых, выплатят все предусмотренные законом выплаты и компенсации.

Владимир Моргунов, начальник плавильного отделения Кольской ГМК, г. Мончегорск: «Есть небольшая грусть, но в то же самое время, мы понимаем, что достаточно сейчас высокие экологические требования и на смену немного устаревшим технологиям должны прийти новые, современные производства».

С точки зрения требований экологии металлургический цех давно устарел. Основная цель закрытия – снижение вредных выбросов в атмосферу.

Вадим Меньшенин, начальник металлургического цеха Кольской ГМК, г. Мончегорск: «Технология получения катодной меди, традиционная технология, которая использовалась в металлургическом цехе, была связана с большим выбросом сернистого ангидрида в атмосферу. С остановкой данных процессов загрязнения окружающей среды сернистым ангидридом и медьсодержащими пылями полностью остановлено. То есть, со вчерашнего дня ситуация экологическая в районе города Мончегорска существенно улучшена».

После остановки плавильного производства в Никеле и металлургического цеха в Мончегорске выбросы диоксида серы снизятся на 85% по сравнению с 2015 годом. Компания «Норникель» взяла цель на экологичное - зелёное производство и системно движется к этому.

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