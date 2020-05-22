В Мончегорской центральной районной больнице появилась кислородная станция

Она покроет потребность в кислороде всех отделений медучреждения, где он необходим. На покупку аппарата 15 млн рублей выделило областное правительство, ещё 10 млн предоставила Кольская ГМК.

Станция необходима для обеспечения кислородом при респираторной поддержки пациентов, в том числе и с коронавирусом. Её мощность – 30 кубических метров в час, что позволяет одновременно обеспечивать работу 40 аппаратов ИВЛ. Кроме того, у данной модели есть функция, позволяющая заправлять кислородом специальные баллоны, которые при необходимости можно транспортировать и использовать в других больницах.

Сергей Лялюшкин, главный врач Мончегорской ЦРБ: «Сейчас активно подготавливается место для её постоянного базирования. Я думаю, в течение нескольких дней она будет введена в строй и обеспечивать кислородом не только акушерское отделение, где сейчас у нас размещается отделение для пациентов с коронавирусом, но и для всех остальных отделений».