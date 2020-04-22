В Мончегорской ЦРБ открыли инфекционное отделение на 62-е койки

К 42-ум из них смонтирована система подачи кислорода. В отделении установили четыре аппарата ИВЛ на случай, если пациенты будут в тяжёлом состоянии.

Отделение укомплектовано необходимой медицинской техникой и персоналом. К работе приступили инфекционист, анестезиологи-реаниматологи, невролог и врачи скорой медицинской помощи. Здесь также будет обустроена лаборатория и появится ещё 14 аппаратов искусственной вентиляции лёгких.

Новое отделение уже принимает первых пациентов.