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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.12.20 19:30

В море штормило, на берегу принимали странные законы – рыбаки в сложных условиях осваивали квоты

Рыбопромышленная отрасль Мурманской области в этом году работала стабильно. Объём улова компаний, входящих в Союз рыбопромышленников Севера, по Северному бассейну достиг 60%, а по Северной Атлантике - 45%. Но год для отрасли оказался всё равно непростым. Об этом рассказали на ежегодной итоговой конференции Союза.

Сложности возникали во время пересменки экипажа. Ведь вернувшимся на берег и, даже отправляющимся в море, приходилось сидеть в самоизоляции по две недели. Пребывание моряков в изоляторах - оплачивали компании. И это тоже траты, отметили во время итоговой конференции представители Союза рыбопромышленников Севера.

Константин Древетняк, генеральный директор НО «СРПС»: «Пришлось работать по-другому. Если раньше, скажем, можно было часть экипажа задействовать при разгрузке на другом судне, или в порту - на земле, то сейчас экипажи работали раздельно, не контактировали из-за дополнительных требований. Невозможно сейчас финансово оценить, но можно сказать, что это реально было очень дорого».

Проблемы с авиарейсами затягивали пересменку. Да и рыба, периодически, вела себя непредсказуемо. Она пропадала из традиционных районов промысла, заставляя траулеры подолгу простаивать в портах.

Ирина Мокерова, заместитель председателя НО «СРПС»: «Например, во время пелагии, в сентябре и апреле, практически флот стоял. Флот стоял на Фарерах, потому что не было промысловой обстановки. Такого никогда не было. На Поркупайне, например, в феврале этого года из 18 дней 12 было штормовых. Причём жёстко штормовых, это были ураганы. И в сентябре улов в Фарерской зоне - вылов той же самой путассу - был осложнён тем, что она рассеялась, её не было. И она была мелкой. Обычно мы до конца года долавливаем, а тут всё было так плохо, что часть районов фарерские власти закрыли».

А здесь и новые правила подоспели. Запрет шкерить рыбу в море добавил головной боли рыбакам-прибрежникам. Их суда также встали у причалов, опасаясь штрафов и понимая невозможность выполнить требования закона. Ведь неочищенная рыба до берега просто не смогли доставить. Совместными силами рыбопромышленникам удалось добиться пересмотра закона - поправки примут, скорее всего, в следующем году. Однако и здесь есть подвох: разрешат рыбу шкерить, но не обезглавливать.

Константин Древетняк, генеральный директор НО «СРПС»: «Куда их девать - вопрос следующий. У нас нет ни мукомольного производства, где можно было бы их использовать, у нас нет такого рынка сбыта голов. Где-то их потребляют, в Архангельске, например, их неплохо покупают. Но это не тот объём из 28 тысяч тонн, который появится здесь».

И тем не менее, рыбопромышленная отрасль справилась и квоту освоить смогла. Более того, на следующий год увеличились квоты по треске - примерно на 20%  и по пикше – на 10%. А вот мойвы не будет и в следующем году. Ей питается треска и дополнительная нагрузка на стада в виде промысла может нанести поголовью непоправимый ущерб.

 

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