В морском отряде Северо-Западного округа Росгвардии проводили в запас военнослужащих, завершивших сроки службы по призыву

В честь этого была организована торжественная церемония.

На плацу военные участвовали в построении. Заместитель командира отряда поблагодарил уволенных в запас за службу, после чего объявил приказ.

За особые личные заслуги нескольким военнослужащим присвоили звание «ефрейтор», а затем все молодые люди получили фотографии, сделанные при развернутом боевом знамени.

В завершении церемонии, как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Мурманской области, уволенные в запас прошли торжественным маршем перед личным составом морского отряда.

Некоторые парни высказали желание служить в подразделениях спецназа и вневедомственной охраны Росгвардии.