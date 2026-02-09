В морском отряде Северо-Западного округа Росгвардии состоялась торжественная церемония награждения четвероногого бойца

Медалью «За отличие в службе служебной собаки» III степени была удостоена минно-розыскная собака Багира.

Выполняя задачи в зоне проведения СВО, Багира обнаружила большой схрон с вражескими боеприпасами. В составе инженерно-разведывательного дозора Багира проявила чёткую сигнальную реакцию на ящик, заваленный мешками с песком.

Сапёр тактической группы произвёл визуальный осмотр указанного участка местности и с помощью средства инженерной разведки обнаружил свыше полутора тысяч патронов разного калибра, в том числе иностранного производства.

Командир морского отряда лично вручил награду служебной собаке.

Это событие не только признание заслуг верного четвероногого напарника, но и дань многовековым традициям службы, в которых мужество, преданность долгу и взаимовыручка всегда были незыблемой основой.