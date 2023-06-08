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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)08.06.23 19:30

В морском районе Мурманска состоялось антитеррористическое учение «Лагуна – Северное Сияние – 2023»

Тренировкой руководил начальник Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району генерал-лейтенанта Станислав Маслов.

В учении были задействованы силы и средства Пограничного управления, Управления ФСБ России по Северному флоту, Росгвардии, государственных органов Мурманской и Архангельской областей, а также Ямало-Ненецкого автономного округа.

По легенде, диверсионно-разведывательная группа украинских спецслужб при помощи беспилотных летательных и надводных аппаратов напала на объект компании «НОВАТЭК» по сжижению природного газа. Более того, террористическая группа захватила заложников на буровой установке.

Во время спецоперации членами оперативного штаба террористы были ликвидированы, все заложники освобождены. Бойцы отработали способы и тактические приёмы пресечения действий диверсионных групп в Арктической зоне и, по словам руководителя учения, справились с поставленной задачей, продемонстрировав высокий профессионализм и слаженность действий.

 

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