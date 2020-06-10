В «Морской академии» МГТУ долгожданная перезагрузка

В старейшем подразделении вуза идёт реконструкция лабораторий и компьютерных классов. Сейчас ведётся ремонт помещений, затем появится новое оборудование, отвечающее требованиям международным стандартам. Но и старые тренажеры не пойдут в утиль, они для подготовки высококвалифицированных специалистов тоже важны, уверены преподаватели вуза.

Именно отсюда, с тогда ещё высшего Морского училища, позже ставшего институтом «Морская академия», 70 лет назад в большое плавание отправился ныне один из крупнейших вузов России - МГТУ. Теперь здесь не только обучают студентов, но и проходят повышение квалификации уже опытные специалисты.

Сергей Попушин, старший инструктор Центра морской конвекционной подготовки МГТУ: «Мы учим моряков, которые каждые пять лет вынуждены проходить повышение квалификации для продления диплома. А также они периодически повышают свой уровень, например, чтобы с вахтенного механика перейти на второго, потом на старшего механика. Кроме того, возникают ситуации, когда нужно восстановить диплом после длительного перерыва в работе и это всё требует подготовки в морском учреждении, признанном Минтрансом России».

Сейчас в помещении площадью более 70 квадратных метров идёт капитальный ремонт, затем сюда установят компьютеры, что в соответствии с новыми правилами, позволит соблюдать положенную дистанцию между обучающимися. А в отремонтированном ранее меньшем по площади кабинете, где временно размещали вычислительные машины, установят новый тренажёр. А для ещё одного нового мощного тренажёра ремонтируют другую аудиторию площадью в 90 квадратных метров.

Константин Сергеев, заведующий кафедрой «Судовых энергетических установок» института «Морская академия» - МГТУ: «Этот тренажёр позволяет имитировать пять моделей судов. Это судна типа «Ро-ро», судна с паровой турбиной и ещё несколько проектов, которые будут использоваться в процессе обучения курсантов. Кроме того, мы, безусловно, будем использовать их в нетренажерном процессе - часть лабораторных работ перенесут с реального оборудования на тренажёрное, потому что тут имитируется работа больших двигателей».

Чтобы представить себе рывок в будущее, можно заглянуть в новую лабораторию компьютерного моделирования и прототипирования кафедры автоматики и вычислительной техники. Здесь практические навыки профессий оттачивают не только будущие морские специалисты, но и сотрудники промышленных предприятий. К слову, будущих выпускников уже ждут в ряде флагманских производств области.

Александр Кайченов, заведующий кафедрой автоматики и вычислительной техники МГТУ: «В данной лаборатории у нас станки с числовым программным управлением, на них студенты получают навыки по созданию печатных плат, программного кода для станков с числовым ПУ, элементов робототехники, беспилотных летательных аппаратов и, соответственно, систем автоматического управления, чему мы и учим наших студентов по автоматизации технологических процессов производств».

Но и старое оборудование никто выбрасывать не собирается, его работоспособность бережно поддерживают.