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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.02.23 19:30

В Морской академии МГТУ прошла сдача государственного экзамена для будущих электромехаников

Традиционно процедура проведения госэкзаменов на кафедре электрооборудования судов проходит уникально.

Перед вами выпускник-электромеханик Сергей Андреев. За его плечами более восьми лет обучения. Сегодня долгожданный госэкзамен. Курсант ещё с детства знал, что пойдёт по стопам своего деда и отца, которые посвятили свои жизни морю. На экзамене Сергей отвечает бойко, меняя экраны. Парню достался билет на тему перехода на электропитания с берега. Начальное условие: судно стоит у причала и подключено к береговому обеспечению.  Нужно включить судовые генераторы.

Посмотрите, какое количество сенсорных экранов. Это тренажеры, которые были приобретены для кафедры электрооборудования судов и судовых энергетических установок МГТУ за последние годы.

Анатолий Власов, заведующий кафедрой электрооборудования судов МГТУ, доктор технических наук, профессор: «Это оборудование было приобретено с подачи губернатора ввиду того, что мы проходили так называемое конвенционное признание. Признание это требует определённых мероприятий, связанных с подготовкой морских специалистов. Это оборудование было приобретено, чтобы мы получили это признание. Значит, оно достаточно дорогостоящее, оно сейчас достаточно уникальное в России».

После приобретения оборудования специалисты во главе с Анатолием Власовым, заведующим кафедрой электрооборудования судов университета, разработали методические материалы и запустили новейшие тренажёры в работу. Интегрировали их и в процесс государственной итоговой аттестации.

Мы прошлись по всем кабинетам, где курсанты рассказали о каждом из аппаратов.

Перед вами высоковольтный автоматический выключатель. Здесь сдают на допуск к работам с высоковольтным напряжением.

По своей сути тренажёры – это реальные посты - мостик и машинное отделение, а также местные щиты контроля и управления различных устройств, например, дизель-генераторов. Работа на нём помогает будущему специалисту отрабатывать навыки таким образом, как он делал бы это на реальном судне.

Руслан Перукций, курсант Мурманского государственного технического университета: «На современных судах помимо местного поста управления есть панели оператора, которые позволяют нам управлять электростанцией дистанционно. Также мы можем управлять дистанционно с персонального компьютера и на местном управлении с помощью кнопок».

Сегодняшние методы и подходы в образовании морских специалистов успешно отражаются на проведении и сдаче госэкзамена.

Вилен Халиев главный инженер ПАО «Мурманский траловый флот», председатель государственной экзаменационной комиссии: «Приходя сюда и являясь членом комиссии я смотрю, кто из курсантов имеет хорошие знания и какой-то потенциал у него. Отбираем таких для работы у нас на флоте. Ну, предлагаем по крайней мере, а дальше, естественно, он решает сам».

Государственный экзамен в этот раз состоялся у 13 будущих электромехаников и все из них подтвердили высокий уровень подготовки. В феврале курсанты и студенты Морской академии МГТУ защитят дипломные работы. 

 

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