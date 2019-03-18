В московском Музее Победы открылась выставка о лётчике-асе Борисе Сафонове

Выставка, посвящённая лётчику-асу Борису Сафонову, защищавшему небо Заполярья в годы Великой Отечественной войны, открылась в московском Музее Победы.

На экспозиции представлены 15 предметов. Среди экспонатов – британский крест «За выдающиеся лётные заслуги», английская почтовая открытка с фотографией Сафонова, плакаты и листовки Петра Мальцева, рассказывающие о подвигах авиатора.

Подполковник Сафонов командовал истребительным авиаполком, прикрывавшим с неба караваны судов ленд-лиза, идущие к Мурманску. В марте 1942 года Борису Сафонову, а также ещё трём советским лётчикам были вручены высшие награды авиаторов Британии. Для торжественной церемонии в Мурманск специально прибыл глава британской миссии в СССР.

За годы войны только четыре советских лётчика были удостоены этой высокой награды.

Сафонов погиб 30 мая 1942 года во время боевого вылета.