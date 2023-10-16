В Москве начали проводить клинические исследования двух вакцин против нового штамма коронавируса

Речь идёт о двухкомпонентном «Спутнике V» и однокомпонентном «Спутнике Лайт» с обновленным антигенным составом.

Отмечается, что в каждом исследовании примут участие по 50 добровольцев, за которыми будут наблюдать в течение 90 дней.

По завершении исследований планируется закупить новые препараты для обеспечения надёжной защиты граждан от актуального штамма коронавирусной инфекции.