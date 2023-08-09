В Москве обсудили детали уникальной высокоширотной экспедиции «Чистая Арктика – Восток–77», которая продлится год

Теперь, благодаря инициативе учёных РАН и общественного проекта «Чистая Арктика», история освоения северных земель получит новое развитие. Интенсивная подготовка к самой долгой полярной экспедиции уже закончилась, команда выдвигается в путь из Мурманска 15 августа.

В пресс-центре ТАСС с журналистами встретились представители подразделений Российской академии наук, правительства Москвы и общественного проекта «Чистая Арктика». Спикеры рассказали о ключевых целях и задачах предстоящей экспедиции, а также о её уникальности.

Новую высокоширотную экспедицию «Чистая Арктика – Восток-77» уже назвали историческим событием: путешествие учёных, волонтёров и полярников на Крайний Север продлится ровно год. В последний раз в такой масштабный поход исследовательские группы снаряжались 40 лет назад.

Теперь, благодаря инициативе учёных РАН и общественного проекта «Чистая Арктика», история освоения северных земель получит новое развитие. Интенсивная подготовка к самой долгой полярной экспедиции уже закончилась, команда выдвигается в путь из Мурманска 15 августа.

Андрей Нагибин, руководитель экспедиции, глава проектного офиса «Чистая Арктика»: «Теперь дело за наукой. Надо оставить полную опись ликвидации наследия СССР. На Севре и на Дальнем Востоке. Будем привлекать искусственный интеллект. Это будет и оцифровка информации, чтобы знать, как подходить к Арктике в том или ином случае».

В течение года участники экспедиции будут исследовать состояние тундр и многолетнемерзлых грунтов, составлять карты промышленного наследия СССР и современной транспортной инфраструктуры, исследовать микропластик в северных морях и выбирать территории для будущих карбоновых полигонов.

Андрей Иголкин, начальник Цифрового штаба экспедиции «Чистая Арктика – Восток–77»: «Наша экспедиция должна дать толчок. Сформировать понимание и методологию сбора и формирования этой большой карты. Большого двойника Арктической зоны, чтобы дальше с ней работать. Чтобы все могли активно вовлекаться в улучшение среды в нашей стране и вокруг себя».

Планируется, что первая группа будет заброшена на борту теплохода в одну из самых отдаленных частей Кольского полуострова. Через тундры и заливы Терского берега участники пройдут пешком – это более 120 км. На маршруте они возьмут ряд проб прибрежного песка, проведут опыты и соберут другие данные. После того как команда завершит прохождение своего участка, её сменит другая, которой предстоит собрать данные о коренных народах севера.

Ирина Елисеева, член-корреспондент РАН: «Мы говорим, что Арктическая зона должна развиваться гармонично, сохраняя условия для традиционного образа жизни коренных народов. А также давая условия для обычного населения, которое не относится к коренным».

Участвовать в проекте будут российские исследователи из более чем 20 центров РАН и федеральных университетов. Помимо научных исследований, во время экспедиции будут проводиться испытания техники, экипировки и средств связи. Всего в программу экспедиции включено свыше 200 научных задач на 77 участках маршрута экспедиции.