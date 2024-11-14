В Москве под председательством губернатора Мурманской области Андрея Чибиса состоялось заседание комиссии Госсовета по направлению «Северный морской путь и Арктика»

Во время заседания участники рассмотрели подготовленные совместно с экспертным сообществом предложения по обеспечению коммерческой привлекательности Севморпути для участников рынка, зафиксировали потребность в анализе целевой грузовой базы и формировании сценариев грузопотока.

Дополнительно была отмечена важность модернизации инфраструктуры и решения по развитию транспортных узлов, в том числе расширению мощностей ближних и дальних железнодорожных подходов к Мурманску, необходимость обеспечения бесперебойности и безопасности судоходства за счёт совершенствования спутниковой группировки.

Особое внимание уделили проектам и программам, направленным на повышение качества жизни людей в Арктике. Уже создан специальный реестр лучших практик, доказавших свою эффективность в условиях арктического климата, больших расстояний, полярной ночи. В него вошли 250 технологий, которые локально применяются в различных сферах: социальной инфраструктуре, транспортной системе, городской среде, сервисах для граждан. В их числе и гибридная энергетика, мобильная медицина, энергоэффективные технологии строительства жилья, системы городского освещения, тёплые остановки, арктические фермы, автомобили повышенной проходимости и другие решения.

Следующий шаг – внедрение и тиражирование лучших решений во всех арктических регионах.

Члены комиссии высказали предложения о необходимости предусмотреть отдельное направление для субъектов АЗРФ в конкурсе по формированию комфортной городской среды и проработать возможность направить средства от списания 2/3 задолженности, а также средства инфраструктурных бюджетных кредитов на модернизацию жилищного фонда.