В Москве представили перспективные инвестиционные проекты, доступные для реализации в Мурманской области

На презентации собрались более 80 членов Российского Союза промышленников и предпринимателей.

Около сотни предпринимателей со всей страны узнали об инвестпроектах, доступных для реализации в Заполярье. Участникам представили перспективные программы и разработки, реализация которых поможет дальнейшему развитию региона: промышленный парк, создание производств в строительной отрасли, центр ракеточных видов спорта, рыбный фудмолл и ресторан. В том числе, познакомили с линейкой проектов по созданию гостиничных комплексов и баз отдыха. Будущим инвесторам рассказали, что Мурманская область - самая близкая и доступная Арктика, поэтому на здесь действуют префрежимы и налоговые льготы. Резидентами в Мурманской области стали уже 308 компаний.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Арктика – она очень близкая, поэтому добро пожаловать. Мы постараемся сделать всё, чтобы у нас было комфортно и работать, и жить».