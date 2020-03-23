В Москве представят блюда заполярной кухни

В одном из столичных ресторанов стартовала «Неделя Мурманской области».

Гастрономические изыски для гостей заведения представят шеф-повары работающие в известных заведениях региона. Меню будет состоять из блюд приготовленных из оленины и морепродуктов Баренцева моря, трав и диких ягод.

Солёную треску и ржаные блины – организаторы проекта называют вкусом севера. Наша область стала первой в масштабном цикле фестивалей региональной кухни в Москве, проект, который носит название «Гастрономическая карта России». Он организован и проводится при поддержке Ростуризма.