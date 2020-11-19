В Москве проходит ежегодная «Транспортная неделя»

Это главное событие транспортной отрасли России. Ключевыми событиями недели являются международные форум и выставка «Транспорт России».

Посетил выставку и премьер-министр Михаил Мишустин. Мурманскую область на мероприятиях недели представляют вице-губернатор Юрий Сердечкин и министр транспорта и дорожного хозяйства Артём Гришин.

Они уже приняли участие в работе ряда площадок.

«Транспортная неделя» проводится уже 14 лет в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации. За это время более 30 тысяч человек приняли участие в форуме. В этом году неделя организована с соблюдением методических рекомендаций Роспотребнадзора, связанных с распространением коронавирусной инфекции.