В Москве провели финал конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей»

Он стал одним из важнейших событий Года семьи. Победителями масштабного мероприятия стали 32 команды, в их числе семья Ковалевских и Космыниных из Мурманской области.

На подведение итогов конкурса в Мастерской управления «Сенеж» собрались 300 семей из 83 российских регионов и Казахстана. За 10 месяцев они показали, как гордятся своими близкими, бережно чтут традиции и готовы трудиться на благо страны.

Павел Курьянов, российский бизнесмен и продюсер: «Любая игра, любое создание игр для людей – всегда надо вовлекать их в интересный процесс. Чем больше зрителей у людей, тем она зрелищная и интересная. Здесь было очень много участников и призы интересные. Много людей полгода практически участвовали в этом, выполняя разные задания. И некоторые говорили, что задания были очень сложные, они в моменте думали, что выйдут из этой гонки».

Да, семейные проекты влияют на развитие общества и государства. А ещё они помогают стать ближе и роднее друг другу.

Дмитрий Морозов, депутат Государственной Думы, доктор медицинских наук: «Семья и семьи – это стержень государственного устройства. Мы можем ориентироваться на молодёжь, на старших, на детей – должны ориентироваться. Но если задумаемся, то в этой кристаллической решётке бытия ячеек, которые держат всё, является именно семья».

По итогам конкурсных испытаний в финал попали 32 команды. Все они получили сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Их можно потратить на покупку дома или квартиры, а также ипотеку.

В семейной команде Ковалевских и Космыниных 11 человек из трёх поколений: родители, дети, бабушка, дедушка и другие родственники. Они живут в Кировске и Мурманске.

Татьяна Ковалевская, мама, заведующая отделением кардиологии Апатитско-Кировской центральной городской больницы: «Конкурс потрясающий. Не просто так ему дано название «Это у нас семейное». И он заявлен - самый народный конкурс. Мы знакомимся с другими, узнаем истории и традиции друг друга, а это по истине восхищает. Ты видишь, насколько у нас прекрасная, надёжная, очень сильная и крепкая страна».

Михаил Ковалевский, старший научный сотрудник Кольского научного центра РАН: «Нам помогло победить вера в успех – однозначно. И, конечно, сплоченность. Вера друг в друга».

Конкурс «Это у нас семейное» стал самым массовым проектом президентской платформы. Все 300 семей – финалистов отправятся в поездки по стране в рамках программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие». Они заново откроют для себя историю, культуру и природу России, разделив незабываемые моменты путешествий с родными.