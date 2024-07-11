Мурманские соискатели заинтересовались рабочими профессиями: число желающих найти работу на производстве выросло на 50%Отключение вещания: Филиал РТРС «Мурманский ОРТПЦ» проводит профилактические работы
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.07.24 19:30

В Москве провели финал конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей»

Он стал одним из важнейших событий Года семьи. Победителями масштабного мероприятия стали 32 команды, в их числе семья Ковалевских и Космыниных из Мурманской области.

На подведение итогов конкурса в Мастерской управления «Сенеж» собрались 300 семей из 83 российских регионов и Казахстана. За 10 месяцев они показали, как гордятся своими близкими, бережно чтут традиции и готовы трудиться на благо страны.

Павел Курьянов, российский бизнесмен и продюсер: «Любая игра, любое создание игр для людей – всегда надо вовлекать их в интересный процесс. Чем больше зрителей у людей, тем она зрелищная и интересная. Здесь было очень много участников и призы интересные. Много людей полгода практически участвовали в этом, выполняя разные задания. И некоторые говорили, что задания были очень сложные, они в моменте думали, что выйдут из этой гонки».

Да, семейные проекты влияют на развитие общества и государства. А ещё они помогают стать ближе и роднее друг другу.

Дмитрий Морозов, депутат Государственной Думы, доктор медицинских наук: «Семья и семьи – это стержень государственного устройства. Мы можем ориентироваться на молодёжь, на старших, на детей – должны ориентироваться. Но если задумаемся, то в этой кристаллической решётке бытия ячеек, которые держат всё, является именно семья».

По итогам конкурсных испытаний в финал попали 32 команды. Все они получили сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Их можно потратить на покупку дома или квартиры, а также ипотеку.

В семейной команде Ковалевских и Космыниных 11 человек из трёх поколений: родители, дети, бабушка, дедушка и другие родственники. Они живут в Кировске и Мурманске.

Татьяна Ковалевская, мама, заведующая отделением кардиологии Апатитско-Кировской центральной городской больницы: «Конкурс потрясающий. Не просто так ему дано название «Это у нас семейное». И он заявлен - самый народный конкурс. Мы знакомимся с другими, узнаем истории и традиции друг друга, а это по истине восхищает. Ты видишь, насколько у нас прекрасная, надёжная, очень сильная и крепкая страна».

Михаил Ковалевский, старший научный сотрудник Кольского научного центра РАН: «Нам помогло победить вера в успех – однозначно. И, конечно, сплоченность. Вера друг в друга».

Конкурс «Это у нас семейное» стал самым массовым проектом президентской платформы. Все 300 семей – финалистов отправятся в поездки по стране в рамках программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие». Они заново откроют для себя историю, культуру и природу России, разделив незабываемые моменты путешествий с родными.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Эйджизм отступает? Российские компании стали чаще брать на работу людей старшего возраста
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНАМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2024Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗР
-

Последние комментарии

Давид Осипович
28.06.24 14:39
Если Север - Судьба, то и на пенсии тут жить!!! А так это типа "#насевережить" пока на должности... Давайте называть вещи своими именами...
Комментарий к новости:Север - это судьба: что заставило Оксану Демченко, первого заместителя губернатора Мурманской области, сменить московскую прописку на мурманскую
Антон
26.06.24 21:51
Так держать
Комментарий к новости:Северяне вышли в полуфинал Всероссийского конкурса строителей̆
Tatuana
26.06.24 10:26
Каким это образом ребёнок с Щербакова на Больничку спускается? И где в ФОКе будет гора? Фантазёры-боты. Стройте ФОК в месте, где он не будет никому мешать и с удобной транспортной развязкой. И речь ж
Комментарий к новости:Планы строительства в Мурманске на пустыре около улицы Старостина физкультурно-оздоровительного комплекса нравятся не всем горожанам
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в июле
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире01:30Новости. Информационная программа (12+)02:00«Маруся». Художественный фильм (12+)03:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Мурманские соискатели заинтересовались рабочими профессиями: число желающих найти работу на производстве выросло на 50%-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 36 копеек, доллар укрепился на 13 копеек-PRO Энергетику (18+)Крупнейшая гидроэлектростанция России перенимает опыт у кольских атомщиков-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 11 июля-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)Для крупных дальневосточных и арктических инвесторов упростят получение субсидий под проекты стоимостью от 500 млрд рублей
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика