В Москве провели заседание коллегии Минвостокразвития, на котором были подведены итоги работы за прошлый год и построены планы на текущий

По приглашению Алексея Чекункова с докладом на заседании выступил и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Открывая заседание коллегии Минвостокразвития, заместитель председателя правительства – полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев отметил, что по ряду показателей Дальний Восток уверенно опережает российские темпы развития.

Юрий Трутнев, заместитель председателя правительства – полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе: «Одна из приоритетных задач, стоящих перед нами сегодня, – победа в специальной военной операции, оказание помощи и поддержки нашим бойцам. Хотел бы поблагодарить руководство и коллектив министерства за организацию работы ТОР «Патриотическая».

Далее с докладом выступил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Он рассказал о реализации Единого плана развития Северного морского пути. Перевозки по СМП установили исторический рекорд - более 36 млн тонн. Кроме этого, Чекунков напомнил, что в текущем году вступил в силу закон о Северном завозе, который касается жителей 25 регионов России.

Алексей Чекунков, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики: «У общества высокие ожидания от этого закона. Он позволит сделать доставку товаров в труднодоступные и удалённые районы более быстрой, предсказуемой, а главное, позволит удешевить товары для северян».

Также был утверждён перечень опорных населённых пунктов Арктической зоны, выполняющих функции в области обеспечения национальной безопасности, функции базы для развития минерально-сырьевых центров и реализации экономических и инфраструктурных проектов. Запущена программа льготного кредитования «Дальневосточная и арктическая ипотека», которая позволила купить квартиры или построить собственные более 110 тысячам семей. Объём выданных кредитов составил около 512 млрд рублей. В этом году эти меры поддержки распространены и на участников специальной военной операции.

Алексей Чекунков, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики: «Наше государство обеспечивает беспрецедентный уровень поддержки людей, особенно семей и детей. Одновременно государство играет ведущую роль в экономике. А общество, в свою очередь, консолидировалось вокруг государства, вокруг президента. Это накладывает особую ответственность на нас – на всех, кто служит Отечеству. От нашей с вами работы зависит, как будут жить следующие поколения людей на половине территории России. Поэтому нужно верно служить и упорно созидать».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Программа «Гектар Арктики» сегодня обсуждалась на заседании коллегии. На мой взгляд, очень эффективна. Понятно, что везде есть то, что можно и нужно донастраивать. Мы являемся также лидерами в Арктике по её реализации. Важно, что сегодня значительное количество тех, кто её взял, имеют возможность реализовать свои проекты и инвестпроекты, особенно в части туризма. И, в конце концов, построить себе соответствующее жильё».

Также губернатор рассказал о том, что в Мурманской области созданы два суперльготных режима для бизнеса и их резидентами стали 257 компаний. Дополнительно выделено более 2 млрд рублей на обеспечение электричеством западного берега Кольского залива. А в рамках «Арктической субсидии» получено порядка 3 млрд рублей на софинансирование строительства социальных объектов.