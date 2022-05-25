13 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. Больше всего заболевших в Мурманске (5), Кандалакшском районе (2) и Апатитах (2).

В Москве разработали единый тест для определения COVID-19 и гриппа, сообщает РИА «Новости». В серийное производство систему запустят в июне 2022 года, первая партия составит 100 тысяч штук. Она будет доступна в лабораториях и аптеках Москвы, а затем в регионах России.

Сообщается, что приспособление выглядит как стандартный аптечный экспресс-набор для выявления гриппа – кассета размером с градусник с индикаторами гриппа А и В, а также отметкой о COVID-19. В качестве образцов для анализа используются мазки из носоглотки.