День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.12.20 19:30
В Москве состоялась съёмка финальной игры Высшей лиги КВН 2020 года
Юмористы из Мурманской области «Сборная Снежногорска» завоевали «бронзу», уступив трём командам.
Всего в финальной игре приняли участие пять команд. Результаты уже опубликованы на официальном сайте КВН. Победу одержала сборная «Татнефти» из города Альметьевск и команда «Русская дорога» из Армавира. Они набрали по 12 баллов.
На втором месте расположились юмористы из Симферополя.
КВНщики из команды «Сборная Снежногорска, Мурманск — столица Арктики» заняли третье место. Последнее место в финале досталось ставропольской команде «Михаил Дудников».
Трансляция записи финальной игры запланирована на конец декабря на «Первом канале».
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