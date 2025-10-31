В Москве состоялось ключевое заседание комиссии Госсовета по Арктике и Северному морскому пути

Во главе повестки - исполнение поручений Президента России Владимира Путина, данных по итогам Международного арктического форума.

Комиссия под председательством главы региона Андрея Чибиса представила системный отчёт о проделанной работе и обозначила новые вызовы.

Участники заседания обсудили, что многие инициативы комиссии уже нашли конкретные решения. Одно из них - утроение объёма федеральной поддержки на северный завоз.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков поблагодарил губернатора Андрея Чибиса за инициативу создания комплексного плана президентского уровня, а также за координацию работы.

Алексей Чекунков, министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики: «Действительно важная веха произошла прошлой неделе».

По предложению главы региона казначейские кредиты увеличены с 10 до 30 миллиардов рублей. Это позволит регионам Арктики заменить дорогие коммерческие кредиты и снизить нагрузку на бюджеты.

Другой важный итог - утверждение правительством долгосрочных комплексных планов развития опорных населённых пунктов Арктики. Но главный стратегический проект, который обсуждали на заседании, создание комплексного президентского проекта «Арктика и Трансарктический транспортный коридор».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Арктика - новый космос, это место, где формируется экономика будущего».

Не остались без внимания и социальные вопросы. Благодаря поддержке президента в Арктике успешно работает льготная ипотека, план по вводу жилья перевыполнен. Продлена до 2030 года программа реновации ЗАТО с ежегодным финансированием в 10 миллиардов рублей.

На заседании поднимали и острую проблему. Резкий рост МРОТ, безусловно позитивный для страны в целом, создаёт дисбаланс в арктических регионах.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Это ложится тяжёлым бременем на региональные бюджеты и нивелирует разницу в оплате труда между неквалифицированными и высококвалифицированными специалистами. Мы будем настаивать на изменении методологии и требовать дополнительной компенсации из федерального бюджета».

Комиссия подготовила пакет предложений по решению этого вопроса, включая федеральные дотации и корректировку методик расчеёа. Таким образом, работа комиссии Госсовета по Арктике выходит на новый уровень: от проработки инициатив - к их практической реализации и решению конкретных проблем людей, живущих и работающих на севере.