В Москве состоялось ключевое заседание комиссии Госсовета по Арктике и Северному морскому пути

Во главе повестки - исполнение поручений Президента России Владимира Путина, данных по итогам Международного арктического форума.

Комиссия под председательством главы региона Андрея Чибиса представила системный отчёт о проделанной работе и обозначила новые вызовы.

Участники заседания обсудили, что многие инициативы комиссии уже нашли конкретные решения. Одно из них - утроение объёма федеральной поддержки на северный завоз.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков поблагодарил губернатора Андрея Чибиса за инициативу создания комплексного плана президентского уровня, а также за координацию работы.

Алексей Чекунков, министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики: «Действительно важная веха произошла прошлой неделе».

По предложению главы региона казначейские кредиты увеличены с 10 до 30 миллиардов рублей. Это позволит регионам Арктики заменить дорогие коммерческие кредиты и снизить нагрузку на бюджеты.

Другой важный итог - утверждение правительством долгосрочных комплексных планов развития опорных населённых пунктов Арктики. Но главный стратегический проект, который обсуждали на заседании, создание комплексного президентского проекта «Арктика и Трансарктический транспортный коридор».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Арктика - новый космос, это место, где формируется экономика будущего».

Не остались без внимания и социальные вопросы. Благодаря поддержке президента в Арктике успешно работает льготная ипотека, план по вводу жилья перевыполнен. Продлена до 2030 года программа реновации ЗАТО с ежегодным финансированием в 10 миллиардов рублей.

На заседании поднимали и острую проблему. Резкий рост МРОТ, безусловно позитивный для страны в целом, создаёт дисбаланс в арктических регионах.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Это ложится тяжёлым бременем на региональные бюджеты и нивелирует разницу в оплате труда между неквалифицированными и высококвалифицированными специалистами. Мы будем настаивать на изменении методологии и требовать дополнительной компенсации из федерального бюджета».

Комиссия подготовила пакет предложений по решению этого вопроса, включая федеральные дотации и корректировку методик расчеёа. Таким образом, работа комиссии Госсовета по Арктике выходит на новый уровень: от проработки инициатив - к их практической реализации и решению конкретных проблем людей, живущих и работающих на севере.

Ira89
30.10.25 14:57
Как-то странно всё это! Сомнительно, чтобы с такой мелочёвкой северяне обращались к президенту.
Комментарий к новости:Губернатор Андрей Чибис провёл личный приём граждан по поручению Президента РФ
Светлана Леонидовна
26.10.25 16:48
Живу на Старостина, 11/ с 1991г, с ужасом ожидаю строительство пресловутого ФОКа. Смотрела в окна на зеленый массив под окном, выросший на бывшей стройке, но его уже снесли. Надеялась, что на этом мес
Комментарий к новости:Планы строительства в Мурманске на пустыре около улицы Старостина физкультурно-оздоровительного комплекса нравятся не всем горожанам
Константин
26.10.25 13:28
Много разговоров и статей, видимость удачной реализации нацпроекта, по факту ничего не работает. Кто ни будь лично из вас пробовал на себе этот нацпроект? На портале «Работа России» одна вакансия в М
Комментарий к новости:Кадровый консультант помогает: в 2025 году в стране вступил в силу национальный проект «Кадры»
