В Москве стартовал трёхдневный Международный арктический форум «Дни Арктики и Антарктики»

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис принял участие в пленарном заседании. На нём обсуждался ряд важных тем. Среди которых новая глобальная стратегия и актуальные задачи в Арктике.

На пленарном заседании Международного арктического форума «Дни Арктики и Антарктики» губернатор Андрей Чибис подчеркнул, что в Мурманской области в достаточно короткие сроки появилась первая в Арктике территория опережающего развития. Также был принят пакет законов, позволяющий привлекать инвестиции и минимизировать налоги.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Сегодня, несмотря на пандемию, несмотря на проблемы, мы видим, что у нас в Мурманской области даже по первому полугодию рост инвестиций составил свыше 8%. По сути, как в Москве. А это десятки миллиардов рублей, которые принципиально важны для Арктики».

По словам губернатора, нужно чтобы российская Арктика устойчиво развивалась, привлекала инвестиции и модернизировала имеющиеся производства. Конечно, соблюдая экологическую безопасность. И изменяя инфраструктуру для жизни северян в лучшую сторону.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы меняем систему образования: перезагружаем наш технический университет исключительно под задачи арктических проектов. Мы с коллегами объединились и подали единую заявку на создание научно-образовательного центра мирового уровня. Не конкурируя между субъектами, а объединившись. Потому что у каждого есть соответствующие компетенции».

Также в области помимо реализации крупных инвестпроектов, развития Северного морского пути и Мурманского транспортного узла сделан акцент и на арктический туризм. Это позволяет людям увидеть Арктику, обратить внимание на экологию, а также создать инфраструктуру не только для гостей региона, но и северян.