В муниципалитетах региона продолжается борьба за звание «Учитель года»

К профессиональному состязанию присоединились педагоги ЗАТО Александровск. Уже прошли защита опыта и открытые уроки.

Вода – это испытание, шаги, которые делает ребёнок, а мы его поддерживаем. Ложечка заботы, капелька любви и щепотка наставничества – рецепт воспитания достойного человека и хорошего специалиста. В этом уверена педагог дополнительного образования Марина Власенко. Она через химические реакции наглядно демонстрирует, как важен в педагогике баланс чувств, опыта и интуиции.