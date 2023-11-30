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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.11.23 19:30

В Мурманск, Апатиты и Мурмаши компания «Орсо Групп» привезла «Аляски» и новые коллекции верхней одежды норвежских брендов

Несмотря на санкции со стороны западных стран, сейчас в регионе проходят «Норвежские выставки» сразу в трёх городах.

По примерным подсчётам, 2/3 норвежских компаний верхней одежды ушли с российского рынка. Это, например, «Bjorn Larsen», «Luhta», «Gelasina» и другие бренды. Фирма «Bjorn Larsen» планировала наладить работу в нашей стране, но из-за санкций, введённых Евросоюзом, была вынуждена оставить огромную партию товара. ЕС не пускает продукцию обратно в связи с эмбарго, а хранить её на складах очень дорого, что приводит к дополнительным убыткам. Утилизировать – также весьма затратно. Из-за своих же санкций европейцы пострадали и приняли непростое, но единственно возможное решение – распродать всё со скидками до 70%.

Это последние модели в России, их количество ограничено. Но зато сейчас их можно купить в два, а то и в три раза дешевле, чем они стоили в магазине раньше.

Арина Кимонко, менеджер «Норвежской выставки»: «Представляю вашему вниманию норвежскую «Аляску» качества от компании «Бьерн Ларсон». Она предназначена для экстремальной низкой температуры до -50, -40 градусов. Аляска идёт средней длины – чуть ниже колена, но при этом всё прикрывает. Снаружи материал-мембрана, он не промокает и не продувается. Также у неё внутри климат-контроль. За счёт этого в ней на улице не холодно, а в помещении не жарко».

Одежду бренда «Bjorn Larsen» сейчас в России представляет единственная компания «ORSO Group». Товара становится всё меньше и меньше, модели норвежского бренда раскупают прямо на глазах. 

Любовь, покупатель: «Купила куртку, очень довольна. Вещь красивая, тёплая. Куртки мы купили мне и мужу. Мы довольны оба».

На этой неделе по 3 декабря включительно «Норвежская выставка» будет работать с 10 до 20 часов в Мурманске по адресу: Кольский проспект, 134 (на первом этаже торгового центра «Форум», возле фуд-корта). В Апатитах по адресу: улица Бредова, 26а (в торговом центре слева от булочной). А также в Мурмашах - на улице Советской, 11 (ориентир - воздушные шары).

 

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