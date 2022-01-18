В Мурманск балкерами доставлены последнее крупное оборудование для строительства ветропарка Кольской ВЭС

Принимал уникальный груз Мурманский морской торговый порт.

Всего мурманские портовики обеспечили 17 судозаходов с оборудованием для 57 ветроустановок, которыми будет оснащён самый крупный ветропарк в России за Полярным кругом. Это секции башен, высокотехнологичные гондолы с генераторами, ступицы и трансмиссии.

Вес только одной секции башни ветроустановки составляет почти 80 тонн, а длина её 30 метров. Эту гигантскую махину нужно было не только выгрузить с судна, но и провезти по всей территории порта.

Подготовка к реализации проекта началась более чем за два года до его начала. Для безопасной транспортировки оборудования была подготовлена специальная инфраструктура.