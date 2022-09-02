День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.09.22 19:30
В Мурманск идёт уникальное научно-исследовательское судно, ледостойкая платформа «Северный полюс»
Перед выходом в первый рейс на судне торжественно подняли флаг Российской Федерации.
Ледостойкая самоходная платформа «Северный полюс» предназначена для проведения круглогодичных исследований в высоких широтах Северного Ледовитого океана. Она прибывает на место, а затем вмораживается в лед и дрейфует с ним. В таком виде она может путешествовать до двух лет.
В свой первый рейс она отправится из Мурманска на восток - в сторону Новосибирских островов. Там пройдут геологические, акустические, геофизические, океанографические и другие исследования, необходимые, в том числе для обеспечения безопасности судоходства по Северному морскому пути.
Планируется, что платформа начнёт работу уже в начале октября этого года.
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