В Мурманск идёт уникальное научно-исследовательское судно, ледостойкая платформа «Северный полюс»

Перед выходом в первый рейс на судне торжественно подняли флаг Российской Федерации.

Ледостойкая самоходная платформа «Северный полюс» предназначена для проведения круглогодичных исследований в высоких широтах Северного Ледовитого океана. Она прибывает на место, а затем вмораживается в лед и дрейфует с ним. В таком виде она может путешествовать до двух лет.

В свой первый рейс она отправится из Мурманска на восток - в сторону Новосибирских островов. Там пройдут геологические, акустические, геофизические, океанографические и другие исследования, необходимые, в том числе для обеспечения безопасности судоходства по Северному морскому пути.

Планируется, что платформа начнёт работу уже в начале октября этого года.