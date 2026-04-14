В Мурманской области пройдёт Единый день открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет»Принято решение увеличить премии для участников конкурса профессионального мастерства педагогов системы СПО «Мастер года»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.04.26 19:30

В Мурманск из дальнего похода вернулся танкер Северного флота «Кама»

Он завершил выполнение задач дальнего похода и прибыл в порт приписки спустя 7 месяцев пути. На причале танкер встречали офицеры, родные и близкие экипажа и, конечно, военный оркестр.

Более 7 месяцев экипаж «Камы» обеспечивал выполнение задач материально-технического обеспечения кораблей и судов Военно-морского флота России в акваториях Средиземного моря и Северо-Восточной Атлантики. За время дальнего похода танкер прошёл более 30 тысяч морских миль.

Андрей Нецветаев, капитан танкера «Кама»: «Осуществлено более 40 заправок, выдано свыше 40 тысяч тонн горюче-смазочных материалов. Все поставленные цели и задачи выполнены».

На торжественном митинге экипаж поблагодарили за выполненную сложнейшую морскую работу. Заместитель командующего Северным флотом по материально-техническому обеспечению вручил старшему механику Владимиру Трифанову медаль «За трудовую доблесть». Некоторые члены экипажа также награждены грамотами командования Северного флота.

По сложившейся традиции экипажу, вернувшемуся из дальнего похода, вручили жареного поросёнка.

Когда официальная часть завершилась, родные и близкие членов экипажа смогли обнять своих защитников, наконец-то вернувшихся домой.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Ветер перемен Петербургского международного экономического форума, или Какие соглашения наших губернаторов на ПМЭФ воплотились в жизнь
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, может ли работодатель уволить за подработку
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Большой скачок». Научно-популярная программа (12+)04:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)За январь-март текущего года цены в РФ выросли на 2,97%-PRO Валюту (16+)Курсы евро вырос почти на 12 копеек, доллар снижается почти на 40 копеек-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №1 Кольской АЭС завершился планово-предупредительный ремонт с модернизацией-PRO ЖКХ (18+)«Губернаторский контроль»: глава региона потребовал усиления персональной ответственности за допущенные нарушения-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в апреле
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять