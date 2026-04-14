В Мурманск из дальнего похода вернулся танкер Северного флота «Кама»

Он завершил выполнение задач дальнего похода и прибыл в порт приписки спустя 7 месяцев пути. На причале танкер встречали офицеры, родные и близкие экипажа и, конечно, военный оркестр.

Более 7 месяцев экипаж «Камы» обеспечивал выполнение задач материально-технического обеспечения кораблей и судов Военно-морского флота России в акваториях Средиземного моря и Северо-Восточной Атлантики. За время дальнего похода танкер прошёл более 30 тысяч морских миль.

Андрей Нецветаев, капитан танкера «Кама»: «Осуществлено более 40 заправок, выдано свыше 40 тысяч тонн горюче-смазочных материалов. Все поставленные цели и задачи выполнены».

На торжественном митинге экипаж поблагодарили за выполненную сложнейшую морскую работу. Заместитель командующего Северным флотом по материально-техническому обеспечению вручил старшему механику Владимиру Трифанову медаль «За трудовую доблесть». Некоторые члены экипажа также награждены грамотами командования Северного флота.

По сложившейся традиции экипажу, вернувшемуся из дальнего похода, вручили жареного поросёнка.

Когда официальная часть завершилась, родные и близкие членов экипажа смогли обнять своих защитников, наконец-то вернувшихся домой.