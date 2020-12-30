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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.12.20 19:30

В Мурманск из Москвы прилетел первый чартерный рейс с организованными группами туристов

Самолёт из Москвы доставил более 130 человек.

Практически каждый, прилетевший на чартерном рейсе из Москвы турист, впервые оказался за Полярным кругом и жаждет приятных открытий и новых приключений.

В Мурманской области туристы будут гостить 6 дней. Для них подготовлена обширная программа: это охота за знаменитым северным сиянием, посещение саамской деревни, катание на хаски и оленях, а также поездки в Кировск и Териберку. А так как путешествие выпадает на главный праздник - Новый год, каждый из них встретит его по-своему.

Все прилетевшие – это организованные группы. У каждого свой туристический пакет, который включает в себя определенный набор экскурсий. Минимальная стоимость такого путешествия 30 тысяч рублей.

Ольга Иванова, руководитель отдела по связям с общественностью туроператора «TUI Россия»: «Продукт востребован. То, что у нас два рейса полностью загружены туристами, говорит о том, что им интересно. И даже тот факт, что в области введены дополнительные меры безопасности, туристов не смутили, отказов не было, все едут».

Каждый турист перед тем, как прилететь в Мурманскую область, сдал тест на коронавирус. Все здоровы. Туроператоры отмечают, что спрос на путешествие в заполярный край высокий.

Максим Бугаев, и.о. руководителя комитета по туризму Мурманской области:  «По итогам этой работы, по чартерам, мы планируем её продолжить. И в наших планах запуск чартерной программы в летний период».

Отметим, что часть прилетевших сюда гостей успели воспользоваться кешбеком за путешествия по акции Ростуризма.

Комментарии

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