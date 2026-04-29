В Мурманск из Санкт-Петербурга на первомайские праздники привезли русскую народную сказку «Репка»

В Мурманском областном театре кукол провели предпремьерный показ одноименного спектакля. Сказка, которую с детства слышали все. История «Репки» напоминает, что в семье и обществе важен каждый, даже самый маленький, ведь его роль может стать решающей.

Рассказ, состоящий из нескольких строк, на сцене театра кукол заиграл новыми красками. Здесь сочетание живописных декораций, игры «кукольных» актёров и авторского музыкального сопровождения. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Тем более что постановка премьерная, а её автор, режиссёр из Санкт-Петербурга вложила в сценарий своё понимание истории.

Анна Бессчастнова, режиссёр спектакля «Репка»: «В спектакле история «Репки» сохранена».

Главная героиня авторской интерпретации – маленькая мышка, которой в спектакле уделено особое внимание. Всем известно, что в финале сказки благодаря её помощи большую репку вытянуть всё-таки удалось. И хоть в самом рассказе помощницы мало, в постановке раскрытию персонажа посвятили много времени.

Евгения Клекотнева, композитор спектакля «Репка»: «Мы знаем всю историю, когда репку посадили, вырастили, вытянули».

Всем полюбившуюся историю с ценным посылом покажут в праздничные выходные - 1 и 3 мая на сцене Мурманского областного театра кукол.