В Мурманск из Санкт-Петербурга на первомайские праздники привезли русскую народную сказку «Репка»
Рассказ, состоящий из нескольких строк, на сцене театра кукол заиграл новыми красками. Здесь сочетание живописных декораций, игры «кукольных» актёров и авторского музыкального сопровождения. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Тем более что постановка премьерная, а её автор, режиссёр из Санкт-Петербурга вложила в сценарий своё понимание истории.
Анна Бессчастнова, режиссёр спектакля «Репка»: «В спектакле история «Репки» сохранена».
Главная героиня авторской интерпретации – маленькая мышка, которой в спектакле уделено особое внимание. Всем известно, что в финале сказки благодаря её помощи большую репку вытянуть всё-таки удалось. И хоть в самом рассказе помощницы мало, в постановке раскрытию персонажа посвятили много времени.
Евгения Клекотнева, композитор спектакля «Репка»: «Мы знаем всю историю, когда репку посадили, вырастили, вытянули».
Всем полюбившуюся историю с ценным посылом покажут в праздничные выходные - 1 и 3 мая на сцене Мурманского областного театра кукол.