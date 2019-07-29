День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.07.19 19:30
В Мурманск из служебной командировки на Северный Кавказ вернулась группа полицейских
На протяжении шести месяцев они выполняли служебно-боевые задачи, обеспечивали охрану порядка, раскрывали тяжкие и особо тяжкие преступления. На перроне железнодорожного вокзала Мурманска группу встречали руководители служб и подразделений ведомства, а также коллеги, родные и близкие.
Командир опергруппы доложил руководителю об успешном выполнении поставленных задач. Заместитель начальника регионального Управления МВД Сергей Величковский, в свою очередь, поблагодарил сотрудников за службу и вручил отличившимся нагрудные знаки.
Стражей порядка ждет отпуск, после которого они продолжат службу на территории Мурманской области.
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