В Мурманск из служебной командировки на Северный Кавказ вернулись сотрудники полиции

На протяжении шести месяцев они выполняли служебно-боевые задачи в составе оперативной группы в Республике Ингушетия, обеспечивая охрану общественного порядка и безопасности, раскрывая тяжкие и особо тяжкие преступления.

На перроне полицейских встречали руководители УМВД России по Мурманской области, а также коллеги, родные и близкие. Сразу после торжественного построения сотрудники полиции смогли обнять родных.

После отпуска полицейские приступят к выполнению служебных обязанностей на территории нашего региона.