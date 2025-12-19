В Мурманск из служебной командировки на Северный Кавказ вернулись сотрудники полиции

Они полгода выполняли служебно-боевые задачи в составе сводного отряда в Республике Ингушетия.

Заполярные полицейские помогали поддерживать общественный порядок и обеспечивали общественную безопасность граждан. Теперь они вернулись в Мурманск.

Встречать полицейских на перроне пришли руководители служб и подразделений органов внутренних дел региона, сослуживцы, друзья и члены семей. Сотрудников поздравили с успешным выполнением задач и с благополучным возвращением домой.

Отличившиеся полицейские отмечены ведомственными наградами. Сейчас личному составу дали время отдохнуть и восстановить силы, чтобы потом вернуться в свои подразделения и приступить к исполнению служебных обязанностей в родном регионе.