В Мурманск из служебной командировки вернулись сотрудники полиции

На протяжении шести месяцев они выполняли служебно-боевые задачи на территории Северного Кавказа - обеспечивали охрану порядка, раскрывали тяжкие и особо тяжкие преступления.

В торжественной обстановке на перроне стражей порядка встречали руководители служб и подразделений УМВД России по Мурманской области, а также коллеги, родные и близкие.

Командир сводного отряда доложил руководству о том, что личный состав выполнил поставленные задачи в полном объёме.

Как сообщает пресс-служба областной полиции, сразу после торжественного построения сотрудники правоохранительных органов смогли обнять родных. После отпуска полицейские приступят к выполнению служебных обязанностей на территории Мурманской области.